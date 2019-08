Evade da una comunità terapeutica di Parma: bloccato alla stazione di Torino

E' evaso da una comunità terapeutica, all'interno della quale stava scontando una pena detentiva, ed è stato fermato all'interno della stazione di Torino Porta Nuova. Un uomo italiano è stato bloccato lunedì 26 agosto verso mezzogiorno: il giovane era appena sceso dal treno proveniente da Milano e si aggirava in stazione. La polizia ferroviaria lo ha fermato ed identificato: già noto alle forze di Polizia, risultava avere precedenti per rapina e violenza sessuale commessi anche in ambito ferroviario. Essendo la misura ancora attiva, ed essendosi dileguato già in precedenza, il personale del Compartimento, come disposto dal Magistrato di Sorveglianza, procedeva a riaccompagnare l’evaso presso la comunità di provenienza.