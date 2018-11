Evade dai domiciliari per comprare coca ed eroina: due arresti in stazione

I carabinieri di Parma hanno effettuato due arresti davanti alla stazione ferroviaria di Parma. Questa volta a finire in manette sono stati sia il pusher nigeriano che la cliente italiana: i militari infatti, dopo aver sorpreso un giovane 22enne a spacciare droga ad una ragazza di 21 anni, si sono accorti che anche la consumatrice aveva qualcosa da nascondere. La donna infatti avrebbe dovuto essere ai domiciliari.

L'episodio si è svolto nel primo pomeriggio di ieri: i militari hanno assistito ad uno scambio di sostanze stupefacenti, in particolare 20 grammi di cocaina e 25 grammi di eroina, e sono intervenuti: il pusher nigeriano ha opposto una vivace resistenza ed è stato bloccato ed ammanettato, tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza, identificata in un italiana di 21 anni era evasa dai domiciliari proprio per effettuare l'acquisto di droga: stava scontando una condanna per i reati di furto e rapina impropria. Anche per lei sono scattare le manette per evasione.