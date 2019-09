Fa sparire migliaia di euro dai conti corrente dei condomini: impiegata condannata

Mentre il responsabile di un ufficio che si occupa dell'amministrazione di alcuni condomini era in malattia un'impiegata avrebbe approfittato della sua assenza per prelevare denaro dai conti corrente di alcuni condomini. Una donna è stata condannata dal Tribunale di Parma al versamento di un risarcimento di 7 mila euro, in sostituzione della pena ad un anno e mezzo di carcere. Secondo la ricostruzione dell'accusa la lavoratrice avrebbe preso le carte bancomat ed i codici ed avrebbe prelevato, nel corso di tre mesi, migliaia di euro. Il responsabile, dopo essere tornato, si è accorto degli ammanchi ed ha presentato denuncia contro ignoti. Le immagini di alcune telecamere hanno confermato che era stata proprio l'impiegata a prelevare i soldi con i bancomat.