Tragedia a Marina di Massa: 52enne muore annegato

E' morto annegato in mare dopo pochi minuti dall'entrata in acqua. Tragedia nel pomeriggio di domenica 29 luglio a Marina di Massa, nella struttura balneare del Centro Gnocchi di Parma: il 52enne Fabio Giarelli è morto, forse in seguito ad un malore che lo avrebbe colto all'improvviso. Fabio si recaa spesso a Marina di Massa: in questi giorni era nella località balneare per trascorrere un breve periodo di vacanza. Il 52enne era riuscito a nuotare grazie ad una particolare piattaforma che degrada in mare: ieri però qualcosa è andato storto e, dopo pochi minuti dal suo ingresso in acqua: il bagnino e i reponsabili della struttura lo hanno trasportato a riva. I medici del Don Gnocchi sono intervenuti, insieme al personale del 118 che nel frattempo è arrivato sul posto: il massaggio cardiaco non è servito. Il decesso è avvenuto pochi minuti dopo il ricovero all'Ospedale Apuane. La Capitaneria di Porto di Marina di Carrara accerterà la dinamica dell'incidente. Fabio Giarelli, nato a Cremona nel 1965 viveva con l'anziana madre a San Vitale Baganza.

L'annuncio è stato dato anche sulla pagina che lo seguiva su Facebook, la Giarro's Page. Fabio infatti era appassionato di poesia e scriveva di sport, di disabilità e di tanto altro. "È con profonda tristezza che vi comunico che il nostro Fabio è deceduto. La causa sembra essere l'annegamento mentre stava facendo il bagno in mare, dovuto forse ad un malore, non ci sono ancora notizie certe. Appena possibile vi farò sapere, su questa pagina, data ed orari del Rosario e del funerale. Ora, la sua anima, è serena nel Regno di Dio".