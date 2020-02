"Fai sesso con me o dico tutto alla tua fidanzata", ricatto a luci rosse sul sito di annunci: 28enne condannato

Dopo averlo conosciuto su un sito di incontri ed aver intrattenuto con lui una conversazione hot ha minacciato di inviare la loro chat privata alla sua fidanzata e ai suoi amici, se non avesse fatto sesso con lui. Un giovane 28enne reggiano è stato condannato dal Tribunale di Parma a 1 anno e 3 mesi per tentata violenza sessuale. La vittima del ricatto è un 28enne parmigiano che, nel luglio del 2016, si era iscritto al sito d'incontri Badoo ed aveva iniziato a parlare con il ragazzo di Reggio Emilia.

Con il passare delle ore la conversazione era diventata sempre più hot: poi, ad un certo punto, il 28enne reggiano aveva chiesto alcune foto al parmigiano via WhatsApp ma lui si era rifiutato. A quel punto era partito il ricatto. "Se non fai sesso con me" aveva scritto il giovane, invio tutte le nostre conversazione private alla tua fidanzata e ai tuoi amici". Tramite Facebook infatti il reggiano era riuscito a recuperare i loro contatti. A quel punto il parmigiano lo ha bloccato ma il 28enne è riuscito comunque ad inviare le conversazioni private. Da lì è scattata la denuncia ed è poi partito il processo, che ha portato alla condanna.