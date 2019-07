Agricoltore uccide un uccello rapace protetto: 71enne denunciato

Un agricoltore 71enne di Collecchio è stato denunciato per uccisione di animali dopo aver ucciso una poiana di Harris, un rapace considerato specie protetta, che ha visto volare nei pressi della sua proprietà. Il rapace era stato inviato da un falconiere, che stava svolgendo un servizio di allontanamento piccioni per conto di un'azienda, che lo aveva specificatamente incaricato. L'agricoltore si è giustificato dicendo che il rapace aveva attaccato alcune galline. L'animale è stato ritrovato grazie al dispositivo Gps, utilizzato proprio per individuarlo nel caso si perda: era tenuta per le zampe a testa in già dal contadino.