Falsa email di rimborso della Tim: l'allerta della polizia

Attenzione ad una falsa mail di rimborso della Tim che sta girando in questi giorni anche nelle caselle di posta elettronica dei parmigiani. E la polizia di Stato a mettere in guardia rispetto ai rischi di incappare in questa comunicazione: la mail dice che avete diritto ad un rimborso ma ovviamente non è vero. "Fate attenzione, la mail vi dice di aver pagato due volte la stessa bolletta e come richiedere il rimborso. Non abboccate, non cliccate sul link, è tutto falso #essercisempre #phishing #truffeonline": questo il messaggio della polizia su Twitter.