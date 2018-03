Falsi addetti dell'acqua: tentativo di truffa a Fidenza

Collaborazione e informazione per mettere in scacco i truffatori: grazie alla telefonata di una cittadina che ha contattato gli uffici EmiliAmbiente in cerca di chiarimenti è stato possibile segnalare ai Carabinieri di Fidenza un tentativo di furto avvenuto nei giorni scorsi in città. Il “copione” è sempre lo stesso: alcuni uomini, dotati talvolta di pettorine gialle - che si presentano come addetti Emiliambiente - chiedono di entrare nell'abitazione per controllare l’acqua del rubinetto. La visita in realtà è un tentativo di furto. EmiliAmbiente infatti non sta svolgendo controlli sulla qualità dell'acqua nelle abitazioni private e invita i cittadini a segnalare alle Autorità eventuali simili episodi. Per informazioni: www.emiliambiente.it - Numero Verde Servizio Clienti 800 42 79 99, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30