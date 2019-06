Falsi apriporta e veri ladri: decine di casi a Parma

La truffa del falso apriporta arriva anche a Parma. Dopo i numerosi casi segnalati su tutto il territorio nazionale anche nella nostra città arrivano alcune segnalazioni. La vicenda coinvolge le persone più fragili, in particolare gli anziani. Il Web è pieno di annunci di call center che propongono l'invio di tecnici specializzati nell'apertura delle porte delle abitazioni ma che si rivelano essere una truffa. Sono stati segnalati casi in cui il finto addetto, invece che fare il lavoro per il quale era stato chiamato, si comporta come un vero e proprio ladro d'appartamento. Dopo aver forzato la serratura infatti cerca di entrare per rubare all'interno dell'appartamento. Le forze dell'ordine mettono in guardia da questo tipo di truffe, che si sta diffondendo a macchia d'olio