Fanno sesso in auto in piazzale Santa Croce: due 25enni denunciati per atti osceni

Si sono appartati in auto, si sono spogliati ed hanno iniziato a fare sesso. Una coppia di 25enni potrebbe pagare caro il proprio comportamento dell'altra sera, poco dopo l'una di notte. L'auto infatti non era parcheggiata in periferia o in un angolo non visibile ma al lato della strada in piazzale Santa Croce, in pieno centro a Parma. Un passante, che ha assistito alla scena, ha chiamato subito i poliziotti. Gli agenti sono arrivati sul posto quando i due non si erano ancora rivestiti, hanno invitato entrambi a ricomporsi e a fornire i propri documenti. Nei loro confronti è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico: ora rischiano una multa di oltre 5 mila euro.