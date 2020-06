Fanno sesso in piano giorno al parco Ferrari: due giovani denunciati per atti osceni

Stavano facendo sesso, all'aperto e davanti a tutti, all'interno del parco Ferrari di Parma in pieno pomeriggio. Due giovani amanti sono stati sorpresi dai poliziotti delle Volanti e sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 giugno. Un cittadino, dopo aver assistito alla scena dei due ragazzi in espliciti atteggiamenti sessuali, ha chiamato la polizia per segnalare la situazione. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli agenti di polizia che hanno identificato i due giovani, li hanno accompagnati negli uffici della Questura e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

