Farmacia Costa multata per le mascherine sfuse: il verbale della Finanza è stato archiviato

La farmacia Costa era stata multata dalla Guardia di Finanza di Parma per aver venduto alcune mascherine sfuse e non nelle confezioni da 50 pezzi. Lo aveva fatto per permettere a più persone possibili di averle, come spiegato dalle titolari. Il caso da Parma aveva raccolto l'attenzione di tutta Italia: oltre alla mobilitazione di alcuni farmacisti anche Federfarma era intervenuta. Ora i finanzieri fanno sapere che il verbale è stato archiviato, proprio perchè "il comportamento è stato effettivamente dettato dallo stato di necessità connesso alla straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19".

"Il 14 marzo 2020 - si legge in una nota della Guardia di Finanza di Parma - a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di pubblica utilità “117” da parte di un cittadino, è stato redatto un verbale per violazione al Codice del Consumo nei confronti di una farmacia della città di Parma.

I Finanzieri, intervenuti sul posto, hanno contestato la vendita di singole mascherine sprovviste della confezione e prive delle informazioni a tutela del consumatore, la cui indicazione è obbligatoria, in violazione di una specifica norma del Codice del Consumo. Durante la stesura del verbale il responsabile della farmacia, presente sul posto, ha dichiarato che la vendita delle mascherine sfuse, in luogo della confezione intera, era stata effettuata per sopperire alla carenza di quel tipo di dispositivi e, di conseguenza, per soddisfare le richieste del più ampio numero di clienti possibile. I successivi approfondimenti, finalizzati a chiarire tutti gli aspetti della vicenda, pur confermando l’irregolarità della vendita effettuata, hanno permesso di rilevare che tale comportamento sia stato effettivamente dettato dallo stato di necessità connesso alla straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto il verbale è stato archiviato in autotutela".