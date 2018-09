Pesci, la difesa chiede la scarcerazione: oggi l'udienza del Riesame

Nella giornata di oggi, martedì 11 settembre al Tribunale del Riesame di Bolgona si terrà l'udienza che deciderà sulla richiesta, fatta dagli avvocati dell'imprenditore Federico Pesci, attualmente rinchiuso nel carcere di Modena con le accuse di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate, di scarcerazione per il loro assistito. Gli avvocati Mario L'Insalata e Antonio Dimichele hanno presentato istanza al Tribunale delle Libertà mentre il difensore di Wilson Ndu Aniyem Francesco Saggioro non l'ha presentata. Saranno i giudici a decidere in mattinata: la difesa di Pesci sta portando avanti una linea ben precisa: "La ragazza, che è stata pagata, era consenziente in tutte le fasi del rapporto, fino alla mattina".