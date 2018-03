Felino, black out ripetuti: allarme tra i cittadini e i negozianti

Blackout ripetuti si sono verificati negli ultimi giorni a Felino, tra la centrale Piazza Garibaldi, via Carducci e via Caimi e anche in via Matteotti. Alcuni residenti e negozianti lanciano l'allarme per la scarsa sicurezza dovuta alla situazione che si viene a creare: non sembra però che i blackout siano opera, come spesso avviene, di ladri intenzionati a rubare nelle abitazini. Gli impianti sono vecchi e, in conseguenza di questa situazione, i blackout sono frequenti e ripetuti, anche a distanza di pochi gironi uno dall'altro. I proprietari del pub Fox & Goose di Felino, che è rimasto senza luce lunedì e venerdì hanno scritto, anche sui social: "Nelle vie qui accanto i lampioni erano accesi, ma la piazza era completamente al buio. In queste situazioni non siamo tranquilli: finchè resta aperto il pub c'è un via vai di gente ma quando chiude non c'è più nnessuno in giro. E' preoccupante che si andata via la luce due volte in quattro giorni e non ne capiamo il motivo".