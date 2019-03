Felino, i ladri rubano le chitarre nella casa di un collezionista: bottino di 200 mila euro

Hanno svaligiato completamente un appartamento di via Calestano a Felino. I ladri sono entrati in azione in pieno pomeriggio, alla luce del sole: dopo aver sfondato la porta blindata sono entrati e sono andati a colpo sicuro. Il proprietario dell'abitazione infatti è un collezionista di chitarre. Il furto, molto probabilmente su commissione, ha fruttato circa 200 mila euro. Oltre alle chitarre hanno rubato gioielli, orologi ed altri oggetti preziosi che erano contenuti nella cassaforte e 10 mila euro in contanti. Sul caso indagano i carabinieri di Felino, che sono intervenuti nell'appartamento per un sopralluogo. Sono bastate poche ore ai ladri per svaligiare l'abitazione, mentre il proprietario era fuori. Al suo ritorno si è accorto del furto ed ha avvertito i militari. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.