Omicidio-suicidio a Borgotaro: 39enne spara alla moglie 35enne con un fucile e si toglie la vita

Femminicidio a Borgotaro. Ha sparato con il suo fucile alla moglie di 35 anni e poi si è tolto la vita, puntando l'arma contro sè stesso e facendo fuoco. Choc all'interno di un appartamento nel quartiere San Rocco per un caso di omicidio-suicidio. Secondo le prime informazioni un uomo di 39 anni, Franco Dellapina, italiano e residente in zona, avrebbe ammazzato la moglie 35enne Anastasia Rossi, per poi togliersi la vita con la stessa arma. L'uomo avrebbe colpito la donna - che lavorava come infermiera all'Ospedale di Borgotaro - con una fucilata al petto e poi avrebbe rivolto l'arma contro sè stesso, sparandosi alla testa.

Omicidio suicidio a Borgotaro: uccide la moglie e poi si toglie la vita

La coppia ha un figlio di 14 anni che ora è sotto choc per quanto accaduto ai genitori. Secondo le prime informazioni l'omicidio sarebbe avvenuto verso le ore 22 di ieri sera, mercoledì 15 luglio. Il figlio, in quel momento, si trovava dai nonni. Il fratello del 39enne, dopo averlo cercato più volte al telefono, ha deciso di andare a casa sua e si è accorto dell'omicidio-suicidio. E' stato lui, nella mattinata di giovedì 16 luglio, a chiamare i soccorsi del 118 e i carabinieri.

Femminicidio di Anastasia Rossi: il racconto dei vicini

L'uomo, molto conosciuto in paese e con la passione per la caccia, aveva alcune armi - tra cui fucili - all'interno della sua abitazione, nella quale viveva insieme alla moglie. Il 39enne lavorava in un'azienda metalmeccanica e come boscaiolo. Secondo il racconto dei vicini i due - che probabilmente erano separati in casa - litigavano molto spesso: le urla si sentivano in tutto l'edificio. Sul posto i carabinieri di Borgotaro: i militari stanno effettuando un sopralluogo ed hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire nel dettaglio l'episodio. Sul posto anche la Pm Paola Dal Monte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornamenti a breve