In via Mascagni per spacciare la nuova droga dello sballo: arrestata 37enne nigeriana

Aveva in tasca 22 grammi di shaboo, la potentissima droga di origine asiatica che, da qualche anno, è entrata anche nel mercato dello spaccio della nostra città. Una 37enne nigeriana, nel nostro Paese senza fissa dimora, è stata arrestata dai carabinieri della stazione Oltretorrente mentre si trovava in via Mascagni. La donna era ferma sul marciapiede e una pattuglia dei carabinieri, che stava passando in zona per alcuni controlli, ha deciso di fermarla: a quel punto la 37enne ha cercato di scappare ma è stata subito bloccata. Attualmente si trova nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del processo per direttissima.

