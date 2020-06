Fermati i ladri dell'Ikea: sottratta merce per 170 euro

Nel pomeriggio del 17 giugno, verso le ore 16.30, personale della Squadra Volante interveniva presso l’ Ikea, presso il centro commerciale Parma Retail, aveva notato all’interno del centro sei persone già protagonisti di un furto una settimana prima. All’uscita delle persone segnalate, in compagnia di figli piccolissimi, gli agenti delle volanti hanno provveduto a bloccarli nonostante qualcuno di loro tentasse di liberarsi. I soggetti, tutti italiani e residenti a Salsomaggiore, alcuni legati da vincoli di parentela, sono stati controllati. Sono stati trovati in possesso di merce appena rubata che avevano provveduto a nascondere... addosso. Per un valore complessivo di euro 170. Indagati in stato di libertà per furto continuato aggravato, sono stati sottoposti alla misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio da Parma. La merce asportata è stata sequestrata in quanto danneggiata e non più rivendibile.

