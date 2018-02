Fermati in auto con gli arnesi da scasso: denunciati un 38enne e un 46enne

Si aggiravano nei dintorni di Fidenza a bordo di una Ford Mondeo: i carabinieri hanno deciso di fermarli ed hanno trovato, all'interno dell'auto, alcuni arnesi da scasso: cacciaviti, tronchesi e trapani. Due uomini, uno di 38 e l'altro di 46 anni, residenti a Cremona, sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, I militari del nucleo radiomobile di Fidenza hanno bloccato l'auto all'uscita del casello dell'A1: la loro presenza in quel luogo non era apparsa giustificata. E' probabile che i due si stessero preparando per un furto in abitazione: era da poco passata la mezzanotte. Oltre alla denuncia i due hanno anche rimediato un foglio di via obbligatorio da Fidenza,.