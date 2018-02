Fermati sul motorino rubato con in tasca la marijuana: 20enne e 17enne denunciati per ricettazione

Stavano girando a bordo di un motorino Benelli nei pressi della stazione ferroviaria di Parma, in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa ma il loro atteggiamento era sospetto: così i carabinieri che, in quel momento, stavano effettuando alcuni controlli in zona, hanno deciso di fermarli. I militari si sono insospettiti per il fatto che il mezzo non aveva la chiave inserita nel quadro di accensione: i due ragazzi non avevano i documenti dei ciclomotore e nè i propri documenti d'identità. Dopo alcuni controlli è stato verificato che il motorino era stato rubato qualche giorno prima, esattamente il 12 febbraio, ad un 60enne parmigiano. Per i due , un 20enne ed un 17enne, è scattata una denuncia per ricettazione: il minorenne, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, è stato segnalato in Prefettura come consumatore e riconsegnato ai genitori.