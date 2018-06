Fermato al posto di blocco ingoia l'hashish e spintona i carabinieri: 22enne in manette

Fermato al posto di blocco mentre si trovava in auto con due amici ha reagito ingoiando la droga che aveva in macchina e spintonando un carabiniere ma è stato fermato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nella serata di martedì a Sissa-Trecasali: i militari avevano predisposto un posto di blocco per effettuare dei normali controlli. Ad un certo punto hanno dato l'alt ad un'auto con tre giovani a bordo, il conducente di 22 anni e altri due 23enni. Da subito i tre hanno iniziato ad agitarsi e i militari hanno deciso di perquisire l'auto: proprio in quel momento il 22enne si è messo in bocca l'hashish ed ha spintonato uno dei militari. Il giovane è stato bloccato e arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere ed il giovane sono stati medicati dal personale del 118. Il processo per direttissima si è svolto ieri: il 22enne è stato condannato ad otto mesi di reclusione, pena sospesa.