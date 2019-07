Fermato al posto di blocco, non parla e prende a calci e pugni i carabinieri: 29enne arrestato

Ha visto la pattuglia dei carabinieri in via Du Tillot a Parma ed ha cercato di evitare il controllo. I militari, che si trovavano in zona per effettuare alcuni controlli di routine, hanno notato il comportamento sospetto dell'uomo, un nigeriano di 29 anni, ed hanno deciso di fermarlo. I carabinieri hanno chiesto al conducente dell'auto di scendere ma lui è rimasto in silenzio, rifiutandosi sia di scendere dall'auto che di rispondere alle domande dei militari dell'Arma. Ad un certo punto la resistenza passiva si è trasformata in resistenza attiva: il 29enne ha sferrato calci e pugni ai carabinieri che sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. L'accusa nei suoi confronti è resistenza a pubblico ufficiale.