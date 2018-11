Fermato il pusher dei minorenni: 24enne arrestato mentre spaccia hashish a un 17enne

È stato sorpreso ieri mattina giovedì 22 novembre mentre spacciava hashish, alla luce del sole e in una zona non appartata in via Toschi, ad uno studente di 17 anni, arrivato in autobus da Piacenza e che era diretto a Reggio Emilia. Un 24enne marocchino residente in provincia di Parma è finito in manette. Lo scambio è avvenuto proprio nella zona della fermata dei bus extraurbani. Erano da poco passate le 10 quando una pattuglia dei carabinieri, che stava effettuando alcuni controlli in zona, ha assistito alla scena. Il 24enne stava passando un grammo e mezzo di droga al minorenne: bloccato dai militari è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e 210 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il 24enne, che ha precedenti per maltrattamenti in famiglia e stalking, si trova in carcere: gli è stata contestata l'aggravante di aver venduto droga davanti ad un istituto scolastico e quella di averla venduta ad un minorenne.