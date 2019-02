Fermato il pusher dei ragazzini in piazzale Salvo d'Acquisto: 21enne in manette

E' stato arrestato dai carabinieri in piazzale Salvo d'Acquisto mentre si trovava in compagnia di alcuni ragazzi. I militari, che stavano passando in zona per un controllo, hanno deciso di fermare il gruppetto e di chiedere i documenti. Erano da poco passare le ore 19 quando i carabinieri si sono qualificati ai ragazzi, circa otto persone. Dopo aver identificato i presenti il 21enne ha consegnato un pacchetto di sigarette con all'interno 45 grammi di hashish, una quantità che non può essere detenuta per uso personale. Per lui sono scattate le manette per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Due minorenni sono stati invece segnalati in Prefettura come consumatori, perchè sono stati trovati in possesso di pochi grammi di 'fumo'.