Fermato per la terza volta senza patente e assicurazione

E' stato fermato per la terza volta in pochi mesi, sempre dalla polizia Locale di Busseto e Soragna, mentre guidava senza patente e senza assicurazione. Forse è un record, almeno per la provincia di Parma. L'automobilista che l'altro giorno è stato ancora una volta controllato dagli agenti - che ormai lo conoscevano di persona - avrà conseguenze parecchio grave. Oltre ad un ulteriore denuncia alla Procura della Repubblica per guida senza patente - è appunto la terza in pochi mesi - l'auto è stata sequestrata, in attesa della confisca, che verrà disposto dalla Prefettura di Parma. E' il terzo veicolo che viene confiscato all'automobilista che, appunto, era stato trovato altre due volte nella stessa situazione, sempre senza titolo valido di guida e con l'auto senza copertura assicurativa.