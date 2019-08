Ferragosto, quartieri passati al setaccio: denunce e sequestri di droga

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini, anche durante le ferie estive e per Ferragosto. Durante la notte infatti venti pattuglie dei carabinieri hanno effettuato una perlustrazione del territorio, nei quartieri più a rischio, in Oltretorrente, in via Langhirano e nel quartiere San Leonardo. Nel corso dei controlli un nigeriano di 36 anni è stato denunciato per spaccio: nel corso di una perquisizione nella sua abitazione infatti i militari hanno trovato alcune dosi di cocaina. Cinque giovani sono stati nvece segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti, quattro italiani e un albanese. Un ghanese di 60 anni è stato segnalato per guida senza patente mentre un parmigiano di 35 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1.33 grammi/litro. Altre due persone sono state denunciate per guida in stato d'ebbrezza: una milanese di 35 anni e un ucraino di 42 anni..