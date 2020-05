Party in una casa di via Trento, i vicini chiamano la polizia: multe e denunce

Avevano organizzato un vero e proprio party in via Trento all'interno dell'abitazione di un giovane 22enne moldavo. Alcuni ragazzi sono stati identificati e multati nella notte tra sabato 2 e domenica 3 maggio, dai poliziotti che sono giunti sul posto dopo la segnalazione di alcuni residenti.

I rumori che provenivano dalla casa del giovane erano molto forti: i vicini, pensando che fosse in corso una festa, hanno chiamato il 113. Gli agenti delle Volanti hanno bussato ma sono stati accolti dal proprietario di casa con un atteggiamento provocatorio. Il giovane infatti si è rifiutato di fornire i documenti e ha anche insultato i poliziotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri ragazzi che partecipavano alla festa, invece, non hanno avuto un atteggiamento sopra le righe. Nei confronti del proprietario di casa, oltre alla multa, sono scattate due denunce per rifiuto di fornire le generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. Per gli amici, invece, solo una multa per aver violato le disposizioni del decreto che limita gli spostamenti per cercare di contenere il contagio da cotonavirus. La festa è stata interrotta e tutti i partecipanti sono stati rispediti a casa.