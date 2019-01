Festeggiano il Capodanno spacciando marijuana e cocaina: due arresti in viale Pasini

Avevano deciso di festeggiare il Capodanno vendendo droga, in particolare marijuana, hashish e cocaina nella zona dell'Oltretorrente, proprio l'ultimo giorno del 2018, il 31 dicembre. Due giovani italiani di 28 e 25 anni, uno di Sassuolo e l'altro di Potenza, sono stati arrestati dai carabinieri che si trovavano in zona per alcuni controlli. I militari hanno perquisito i due ragazzi, trovando 160 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish e 10 di cocaina. In tasca avevano 200 euro, probabile frutto dell'attività di spaccio. La perquisizione nell'abitazione ha permesso di ritrovare anche un bilancino di precisione. I due sono stati quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio: ora si trovano agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

