Inizia il Festival di Magia di strada

Da questa mattina, sabato 7 aprile.Da questa mattina il fascino della magia ha invaso le strade e le piazze principali del centro. il fascino della magia ha invaso le strade e le piazze principali del centro. Ritorna per il quinto anno consecutivo la rassegna di magia di strada grazie alla collaborazione tra il Comune di Parma e Walter Rolfo, fondatore di Masters of Magic, illusionista ed esperto in processi percettivi e al sostegno di Conad Centro Nord. Sono stati cinque i maghi professionisti Budinì, Jabba, Andrea Boccia, Lebart e Todd che si sono esibiti in ben venticinque spettacoli, in varie zone del centro di Parma. Moltissimi i bambini che hanno seguito le performance dei maghi incantati dai loro giochi di prestigio. Alle 21, in piazza Ghiaia la giornata si concluderà con il Gran Gala. L'accademia di Masters of Magic forma i migliori esponenti dell’Arte Magica Italiana e internazionale e oggi si sono esibiti in esclusiva nella nostra città