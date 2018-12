Fiamme in un capannone a Sorbolo: bruciate auto e attrezzature

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 dicembre si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un capannone abbandonato a Sorbolo, in via Pastore. Le fiamme erano visibili da distanza e si sono levate alte sull'edificio. L'allarme è scattato subito: sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato ore per spegnere l'incendio. Alcune attrezzature ed alcune auto, che si trovavano all'interno del capannone, sono state avvolte dalle fiamme che le hanno completamente distrutte. L'intervento degli operatori del 115 è durato fino alle prime ore di questa mattina.