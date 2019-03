Fiamme in un fienile a Cogolonchio: Vigili del Fuoco al lavoro fino alle 3 di notte

Le fiamme si sono sviluppate verso le ore 19 di ieri, 27 marzo, a partire da alcuni balloni di fieno, all'interno di un fienile nella campagna di Fidenza, in particolare nella frazione di Cogolonchio. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato più di sei ore, fino alle 3 di notte, per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Sono ancora sconosciute le cause del rogo.