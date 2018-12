Fiamme in un palazzo, due morti e decine di feriti: bimba di 7 anni grave all'ospedale di Fidenza

La tragedia intorno a mezzanotte in via Turri a Reggio Emilia: una bimba di 7 anni, in gravi condizioni, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Vaio: si trova in camera iperbarica