Fidenza, 18enne ruba un'auto e guida senza patente forza il posto di blocco: fermato dopo un inseguimento

Ha prima rubato un'auto utilitaria, una Fiat Panda, a Soragna, poi si è messo all guida, senza mai aver conseguito la patente, ed ha girato di notte lungo le vie di Fidenza. Peccato che, in via Malpeli, c'era un posto di blocco della polizia Locale. Gli agenti, impegnati nei controlli agli automobilisti, hanno intimato l'alt al conducente che, invece di arrestare la marcia, ha accelerato cercando di scappare. Gli agenti si sono messi subito all'inseguimento dell'auto: il conducente, poi identificato in un 18enne di Fidenza, ha cercato di prendere l'imbocco dell'autostrada, per sfuggire ai controlli. Dopo qualche centinaia di metri l'auto è stata bloccata, anche grazie ad una seconda pattuglia. Il 18enne alla guida non aveva mai conseguito la patente mentre l'auto era stata rubata qualche giorno prima ad un giovane di Soragna, che aveva presentato denuncia ai carabinieri. Di fianco al 18enne c'era anche un ragazzo minorenne, estraneo però alla vicenda: è stato riconsegnato ai genitori. Nei confronti del 18enne, oltre ad una denuncia per furto, la polizia Locale ha agito anche per guida senza patente e senza cinture. Dovrà pagare più di 5 mila euro di multa.