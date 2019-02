Fidenza: 39enne arrestato per violenza sessuale e lesioni

Quando i carabinieri sono arrivati a casa sua non ha opposto resistenza e si è consegnato. Un 39enne di origine marocchina che vive a Fidenza è stato arrestato ieri dai militari della stazione locale per i reati di violenza sessuale, lesioni personali aggravate, danneggiamento e atti persecutori. La pena nei suoi confronti, di 7 anni e 6 mesi, è diventata definitiva e i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 39enne, che avrebbe compiuto i reati quando si trovava nella città di Novara, è rinchiuso nel carcere parmigiano di via Burla, dove sconterà la pena.