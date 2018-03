Fidenza, due operai si scontrano con il muletto: lavoratore ferito in ospedale

Un operaio è rimasto ferito la mattina di oggi, 27 marzo, alle ore 11.30 mentre stava lavorando all'interno di una ditta di via Martiri delle Carzole a Fidenza. Il lavoratore, soccorso immediatamente dalle ambulanze che sono arrivate dall'Ospedale Di Vaio, ha riportato fortunatamente ferite giudicate lievi: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo in ospedale. Secondo le prime informazioni due operai stavano usando il muletto e, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati.