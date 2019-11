Fidenza: ladri acrobati entrano in casa e picchiano la gattina

Sono riusciti ad entrare in casa dopo aver scalato il canale verticale di scarico dell'acqua, rischiando concretamente di cadere a terra e farsi molto male. Una volta dentro l'appartamento, poi, hanno preso a calci la gattina dei proprietari di casa e portato a termine il furto, mettendo a soqquadro tutta la casa. I banditi hanno agito nei giorni scorsi del quartiere Corea di Fidenza. I malviventi, infatti, hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di casa per scavalcare il 'pluviale' ed entrare. In quel momento però il canale verticale era pericolante ed hanno rischiato di cadere. I ladri, pur di agire indisturbati, non si sono fatti problemi nemmeno a prendere a calci una piccola gattina. I carabinieri si sono recati sul posto per un sopralluogo: le indagini per identificare i responsabili sono in corso.