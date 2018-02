Fidenza: possibile sospensione del servizio raccolta rifiuti il 1° ed il 2 marzo

Considerate le previsioni meteo, San Donnino Multiservizi comunica che in caso di nevicate abbondanti e freddo intenso, con relativi problemi alla viabilità, il servizio di raccolta rifiuti dovrà essere sospeso. In particolare si potranno verificare le seguenti variazioni al consueto calendario delle raccolte: - giovedì 1 marzo: sospesa la raccolta del vetro-plastica- lattine; - venerdì 2 marzo; sospesa la raccolta di carta cartone e organico.

La decisione verrà comunicata in tempo reale tramite i siti istituzionali del Comune di Fidenza (www.comune.fidenza.pr.it) e San Donnino Multiservizi (www.sandonnino.it) oltre che attraverso la nuova applicazione dedicata al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 'Eco del Borgo' scaricabile su tutti gli smartphone. In caso di sospensione del servizio si chiede quindi all’utenza di non esporre i rifiuti.