Fidenza, prende per il collo la fidanzata: 25enne arrestato

Dopo l'ennesimo litigio ha preso la compagna per il collo ma lei è riuscita a liberarsi e a chiamare i carabinieri che lo hanno rintracciato ed arrestato. Un 25enne di Fidenza è finito in manette in seguito all'ennesimo episodio di maltrattamento ai danni della fidanzata che ha avuto il coraggio di denunciare tutto ai militari: secondo il suo racconto infatti le violenze andavano avanti dal mese di luglio. Dopo l'ultimo episodio la ragazza è stata trasportata al Pronto Soccorso dell' Ospedale di Vaio per essere medicata. Lo stesso giovane era già stato arrestato qualche mese fa per aver preso a martellate il padre che era intervenuto proprio per cercare di far parlare il figlio e la fidanzata, che avevano appena litigato. In quel caso il figlio era uscito di casa con in mano un martello e lo aveva usato contro l'uomo, colpendolo prima alla testa e poi alla mano. Dopo il patteggiamento per maltrattamenti in famiglia il giovane era tornato in libertà