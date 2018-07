Fidenza, ruba la borsetta ad una donna al bar: ladro bloccato da due cittadini

Ha tentato di rubare la borsetta ad una donna che si trovava seduta ai tavolini di un bar in piazza Garibaldi a Fidenza ma è stato inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri da alcuni cittadini, che hanno assistito alla scena. Un giovane 28enne è stato denunciato per tentato furto, dopo il tentativo non andato a buon fine nella mattinata di ieri, lunedì 9 luglio. Con uno scatto fulmineo il ragazzo si è avventato sulla borsa della signora e se ne p impossessato. Un barista, alle prese con la sistemazione di un locale che aprirà a breve e che ha visto la scena e il giovane scappare, non ci ha pensato due volte ed è intervenuto, cercando di placcare il ladro mentre un addetto al verde pubblico lo ha bloccato. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri. Il ladro è stato accompagnato dai militari: per lui una denuncia per tentato furto. La donna ha sottolineato però che non intende presentare denuncia contro il giovane.