Fienile in fiamme a Frescarolo: bruciati 3 mila balloni

Sono arrivati mezzi dei Vigili del Fuoco da Fidenza, Parma e Piacenza, in tutto 14 operatori del 115 per lavorare allo spegnimento dell'incendio che si è sviluppato nella mattinata di oggi, domenica 14 gennaio, verso l'ora di pranzo all'interno di una fienile a Frescarolo di Busseto. Per ora le cause del rogo non sono note. I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutto il pomeriggio per cercare di controllare la situazione: le fiamme infatti rischiavano di propagarsi anche alla vicina stalla, che è stata salvata proprio dall'intervento dei pompieri. Sul posto si è recata anche la Municipale di Lido, oltre ad una pattuglia di carabinieri. Secondo le prime stime in tutto sarebbero bruciati circa 3 mila balloni di fieno, che erano stoccati in quel fienile.