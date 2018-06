Fingono di offrire prestazioni sessuali a un 68enne: gli rubano un rolex da 4 mila euro

Lo hanno fermato in strada, nel quartiere San Leonardo, con la scusa di cercare lavoro prima e di offrirgli prestazioni sessuali a pagamento dopo. Un 68enne è stato derubato di un prezioso Rolex Submariner degli Anni Ottanta: due donne, che si sono presentate ben vestite e che parlavano molto bene l'italiano, sono riuscite a sfilarglielo dal polso, senza che lui se ne accorgesse. Erano da poco passate le 13 di sabato pomeriggio quando le due donne hanno fermato il 68enne che si trovava insieme ad un amico: i due stavano per andare a pranzo. Le ragazze hanno prima chiesto se i due potevano dare a loro un lavoro, poi hanno offerto prestazioni sessuali. I due amici hanno deciso di proseguire la passeggiata ma sono stati fisicamente avvicinati dalle due che hanno cominciato a toccarli: è stato in quel momento che una di loro ha sfilato il prezioso orologio. La vittima si è accorta del furto solo quando è entrata in bagno al ristorante ed ha presentato denuncia ai carabinieri.