Finisce contro la siepe per un colpo di sonno: infermiera del Vaio illesa

La siepe ha attutito il colpo nel quartiere crocetta, l'infermiera che all'interno dell'auto non ha riportato conseguenze gravi, fortunatamente. La sua auto è sbandata probabilmente a causa di un colpo di sonno per l'eccessivo stress accumulato in seguito al troppo lavoro, nel pomeriggio di domenica, intorno alle 15. Stava tornando da Fidenza, dall'Ospedale di Vaio dove da giorni è costretta assieme ad altre colleghe e colleghi a turni estenuanti per combattere il coronavirus.

