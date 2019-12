Finto carabiniere truffa un'anziana 80enne a Fontanellato: rubati soldi e gioielli

Si è presentato come un carabiniere alla porta della sua abitazione di Priorato, nel comune di Fontenallato e si è fatto aprire la porta. Un truffatore di circa 60 anni è stato protagonista dell'ennesimo odioso episodio di truffa nei confronti di un'anziana di oltre 80 anni. L'uomo, che ha detto di appartenere all'Arma, ha riferito che avrebbe dovuto entrare per verificare la presenza di mercurio nell'acqua. Per questo motivo ha consigliato all'anziana di mettere l'oro e i soldi nel frigorifero. Poi, muovendosi nella casa a suo piacimento, è riuscito a prendere gli oggetti preziosi e ad uscire dall'abitazione. L'anziana si è accorta solo dopo di essere stata truffata. A quel punto ha avvertito la figlia che ha chiamato i carabinieri, quelli veri, che si sono recati sul posto per un sopralluogo. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile: alcune immagini delle telecamere potrebbero fornire degli indizi utili agli inquirenti.