Finto tecnico truffa un'anziana in via Frugoni: ruba l'oro e scappa

E' riuscito a farsi aprire la porta di casa da un'anziana che vive in via Frugoni, poi ha rubato tutto l'oro ed è scappato. Un truffatore ha agito ieri mattina a Parma secondo un modus operandi ben preciso. Prima ha scelto la sua vittima: anziana, che vive da sola all'interno do un appartamento, poi è entrato in azione. L'uomo, che ora la polizia sta cercando, si è presentato come tecnico che doveva controllare le valvole dei termosifoni: è entrato in casa e con una scusa si è anche fatto consegnare tutto l'oro presente in casa. Poi è scappato.