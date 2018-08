La Procura indaga sulla morte di Floriana

La Procura della Repubblica di Parma sta indagando sulla morte di Floriana Skendaj, la giovane mamma di 29 anni deceduta dopo un mese dal ricovero all'Ospedale Di Vaio di Fidenza: per ora non ci sono indagati e non è stato notificato nessun avviso di garanzia. Il compito della Procura è quello di fare alcuni accertamenti in merito alla tragica vicenda che ha colpito la donna, entrata in ospedale a Fidenza il 29 giugno per un'infiammazione e morta dopo tre interventi, di cui uno al'Ospedale Maggiore di Parma. Dopo che i carabinieri dei Nas hanno sequestrato le cartelle cliniche e che è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Floriana la Procura ha alcuni elementi per approfondire l'episodio.

Il dramma di Floriana

E' morta dopo un mese di ricovero all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Il cuore di Floriana Skendaj, 29 anni e madre di due bambini, ha smesso di battere, due giorni dopo la terza operazione alla quale è stata sottoposta, all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è stata trasferita d'urgenza dopo i primi due interventi effettuati a Fidenza. Il 29 giugno Floriana si è recata presso l'Ospedale di Vaio per un'infiammazione alla parete pelvica: da quel momento non è più uscita. Martedì la tragica notizia: Floriana è morta, non ce l'ha fatta. Il marito Adriano Ricchitelli ha presentato, tramite gli avvocati Filippo e Raffaele Poggi Longostrevi, un esposto alla Procura della Repubblica di Parma per accertare eventuali responsabilità“