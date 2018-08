Giovane di 29 anni muore dopo un mese di ricovero: i Nas sequestrano le cartelle cliniche

E' morta dopo un mese di ricovero all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Il cuore di Floriana Skendaj, 29 anni e madre di due bambini, ha smesso di battere, due giorni dopo la terza operazione alla quale è stata sottoposta, all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è stata trasferita d'urgenza dopo i primi due interventi effettuati a Fidenza. Il 29 giugno Floriana si è recata presso l'Ospedale di Vaio per un'infiammazione alla parete pelvica: da quel momento non è più uscita. Martedì la tragica notizia: Floriana è morta, non ce l'ha fatta. Il marito Adriano Ricchitelli ha presentato, tramite gli avvocati Filippo e Raffaele Poggi Longostrevi, un esposto alla Procura della Repubblica di Parma per accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo i carabinieri dei Nas hanno sequestrato le cartelle cliniche di Floriana all'Ospedale Maggiore e all'Ospedale di Vaio mentre è stata eseguita anche l'autopsia sul corpo della giovane. Dai risultati degli esami si potranno avere elementi utili per stabilire la causa della morte, che tuttora è inspiegabile. La donna, viveva insieme al marito e ai due figli a Fontevivo: nata a Flora in Albania si era trasferita a Collecchio quando aveva solo 7 anni.