Fontanellato, ruba in un negozio e aggredisce il titolare: 23enne arrestato per rapina

E' stato arrestato con l'accusa di rapina un giovane 23enne di Fontanellato che ieri, 13 agosto, è entrato all'interno di un negozio del paese, gestito da un cittadino cinese, ed ha cercato di rubare alcuni oggetti esposti all'interno dell'esercizio commerciale. Il giovane, che è entrato come un normale cliente, è stato fermato all'uscita dal titolare. Il ladro ha cercato di restituire una parte del bottino: in un secondo momento però ha strattonato il titolare, esercitando violenza. Dopo pochi istanti una pattuglia dei carabinieri della stazione di Polesine-Zibello, che si trovava in zona per alcuni controlli, è riuscita a fermare il 23enne, bloccandolo ed ammenettandolo.