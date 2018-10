Fontanellato, sequestrata un'officina abusiva: 50enne denunciato

Da qualche tempo i finanzieri di Fidenza avevano notato uno strano flusso di automobili e di persone che si recavano, periodicamente, all'interno di un capannone industriale alle porte di Fontanellato. Nell'ambito di alcuni controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti sul territorio gli uomini delle Fiamme Gialle sono entrati all'interno dell'edifico ed hanno verificato la presenza di tutti gli attrezzi tipici di un'autofficina, di diverse auto in riparazione, oltre che di materiale utilizzato per il lavoro di meccanico. Quando i finanzieri sono entrati il responsabile dell'attività abusiva, un 50enne, era al lavoro insieme ad altre persone, tutti dipendenti in nero. Il 50enne è stato identificato e denunciato: nessuno è stato in grado di esibire la documentazione prevista dalla normativa di settore: l'inizio dell'attività non era mai stato denunciato alle Autorità competenti. Le attrezzature sono state sequestrate e sono state comminate diverse sanzioni amministrative.