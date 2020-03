Fontanellato, si trovano su una panchina per bere birra: 25enni multati dai carabinieri

Continuano i controlli e, di conseguenza, le multe e le sanzioni nei confronti di chi non rispetto il decreto del Governo che prevede la possibilità di spostamento solo per motivi di necessità, di salute o per lavoro. Qualche sera fa all'interno di un parco pubblico di Fontanellato i carabinieri hanno fermato tre giovani di 25 anni che si trovavano su una panchina a bere birra. I ragazzi hanno violato il divieto di assembramento e per questo motivo sono stati sanzionati.

Sostieni ParmaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di ParmaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: