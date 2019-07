Terrore a Fornovo, 54enne accoltella l'ex moglie e la figlia: 44enne grave

Gravissimo episodio nella mattinata di ieri, domenica 28 luglio, a Riccò di Fornovo. Erano da poco passate le sei di mattina quando un uomo di origine tunisina di 54 anni ha teso un vero e proprio agguato all'ex moglie di 44 anni e a sua figlia di 22 anni, che stavano rientrando a casa dopo il turno di notte al lavoro, presso la Casa protetta di Fornovo. L'uomo, che è poi scappato a bordo della sua auto, una Nissan Qashqai, ha atteso l'arrivo delle due donne che, dopo aver fatto colazione in un bar, stavano per rientrare a casa.

Il 54enne ha sferrato alcune coltellate all'ex moglie, colpendola alle mani e all'addome. Ha colpito anche la figlia di 22 anni al fianco e a collo. Le urla sono state sentite da alcuni vicini: il barista del bar sulla statale è uscito di corsa e si è messo in mezzo, fermando l'aggressore e mettendola in fuga. I carabinieri di Fornovo, che sono accorsi subito sul luogo dell'aggressione, stanno cercando il 54enne in tutta la provincia. La donna di 44 anni è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'Ospedale Maggiore dove si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Ha riportato al frattura di alcuni tendini della mano e una lesione addominale, dovuta alle coltellate inferte dall'ex marito.